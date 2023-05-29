Секс как спорт: в Швеции впервые состоится чемпионат Европы

Молодая пара целуется. Фото: Google

Шведская федерация секса планирует провести первый чемпионат Европы по сексу. Он состоится в Гетеборге 8 июня 2023 года. Участие в турнире примут 20 представителей из разных стран Европы.

Об этом говорится на сайте Шведской федерации секса.

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Известно, что Швеция первой зарегистрировала секс как вид спорта. Сам чемпионат Европы по сексу, как отмечается, продлится несколько недель. Участники будут соревноваться ежедневно по шесть часов.

Отмечается, что конкурсанты будут соревноваться в 16 дисциплинах, и в каждой они будут набирать очки.

Список дисциплин:

Соблазнение

Массаж разных частей тела

Массаж эротических зон на теле соперника

Прелюдия

Оральный секс

Проникновение

Выносливость

Внешний вид

Выполнение позы

Креативность в изменении положения

Выносливость и количество оргазмов за определенное время

Артистическое выступление и обмен позами

Повышение АД и частоты сердечных сокращений во время соревнований

Самая красивая и сложная поза

Наиболее художественная коммуникация по мнению жюри и зрителей.

За каждую дисциплину можно получить от 5 до 10 баллов. Очки присуждаются общественностью и комитетом, состоящий из пяти судей.

В Шведской федерации секса считают, что превращение секса в спорт было только вопросом времени. Там считают, что именно из-за секса люди могут достичь психического и физического благополучия, но этому нужно тренироваться.

Напомним, во Франковском районном суде Львова было рассмотрено дело юноши, который в феврале занимался сексом с 18-летней львовянкой на троллейбусной остановке. Несовершеннолетнего молодого человека оштрафовали на 51 грн.