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Секс как спорт: в Швеции впервые состоится чемпионат Европы

29 мая 2023 01:10
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Секс как спорт: в Швеции впервые состоится чемпионат Европы
Молодая пара целуется. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Шведская федерация секса планирует провести первый чемпионат Европы по сексу. Он состоится в Гетеборге 8 июня 2023 года. Участие в турнире примут 20 представителей из разных стран Европы.

Об этом говорится на сайте Шведской федерации секса.

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Известно, что Швеция первой зарегистрировала секс как вид спорта. Сам чемпионат Европы по сексу, как отмечается, продлится несколько недель. Участники будут соревноваться ежедневно по шесть часов.

Отмечается, что конкурсанты будут соревноваться в 16 дисциплинах, и в каждой они будут набирать очки.

Список дисциплин:

  • Соблазнение
  • Массаж разных частей тела
  • Массаж эротических зон на теле соперника
  • Прелюдия
  • Оральный секс
  • Проникновение
  • Выносливость
  • Внешний вид
  • Выполнение позы
  • Креативность в изменении положения
  • Выносливость и количество оргазмов за определенное время
  • Артистическое выступление и обмен позами
  • Повышение АД и частоты сердечных сокращений во время соревнований
  • Самая красивая и сложная поза
  • Наиболее художественная коммуникация по мнению жюри и зрителей.

За каждую дисциплину можно получить от 5 до 10 баллов. Очки присуждаются общественностью и комитетом, состоящий из пяти судей.

В Шведской федерации секса считают, что превращение секса в спорт было только вопросом времени. Там считают, что именно из-за секса люди могут достичь психического и физического благополучия, но этому нужно тренироваться.

Напомним, во Франковском районном суде Львова было рассмотрено дело юноши, который в феврале занимался сексом с 18-летней львовянкой на троллейбусной остановке. Несовершеннолетнего молодого человека оштрафовали на 51 грн.

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