Чому деякі жінки продовжують цінувати секс навіть у зрілому віці

Жінка лежить у ліжку. Фото: freepik.com

Нещодавнє дослідження показало, що насправді старші жінки не втрачають інтерес до сексу на противагу загальній думці. У більшості випадків спрацьовують певні фактори, пов'язані з хворобами, психологічними проблемами, партнером та навіть суспільною думкою.

Про це повідомляє CNN.

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В експерименті взяли участь понад 3 200 жінок, за якими спостерігали протягом приблизно 15 років.

"Дослідження показало, що значна кількість жінок все ще високо цінують секс, навіть коли вони стають старшими, і це не є чимось ненормальним", — зазначила докторка Холлі Томас.

Дійсно, близько чверті жінок (28%) віддають перевагу традиційній думці, що в середньому віці секс менш важливий.

Однак ще чверть висловила прямо протилежну думку. Приблизно 27% з них заявили, що секс залишається надзвичайно важливим у віці 40, 50 і 60 років — це навдивовижу суперечливе твердження щодо переконання, що всі жінки втрачають інтерес до сексу з віком.

"У 40 років він (секс. – Ред) виглядатиме не так, як у 20; він не виглядатиме так само у 60, як у 40, і не буде виглядати так само у 80, як у 60. Можливо, ми повинні внести деякі зміни, але люди, які в цілому здорові та в хороших стосунках, залишаються сексуально активними", – заявила докторка Стефані Фаубіон.

Чому деякі жінки отримують менше задоволення від сексу

Учасниці дослідження, що цінують секс, мають спільні характеристики: більш освічені й менш депресивні. Крім того, вони відчували більше сексуального задоволення до досягнення середнього віку.

"Жінки, які мали більше задоволення від сексу, коли їм було за 40 років, з більшою ймовірністю продовжуватимуть високо цінувати секс, коли вони стануть старше", — розповіла докторка Томас.

До того ж експерти кажуть, що існує ряд емоційних, фізичних і психологічних факторів, які можуть вплинути на ставлення жінки до сексу.

Так, гормональні зміни у віці 40-50 років можуть призвести до того, що секс менше приносить задоволення або навіть є болісним. Багато захворювань можуть виникати або погіршуватися в середньому віці, що також може вплинути на лібідо. Крім того, депресія та тривога теж можуть призвести до зменшення сексуальної активності.

На це також впливає й партнер, адже підтримка й розуміння з його боку впливають на сексуальне задоволення старших жінок. Коли партнер виявляє ініціативу, проявляє розуміння змін, пов'язаних з віком, та демонструє підтримку у спілкуванні про сексуальні потреби, це сприяє збереженню сексуального задоволення у старших жінок. Важливість відкритих дискусій про сексуальні потреби та бажання старших жінок підтверджується дослідженням.

Крім того, на сексуальне життя старших жінок може впливати й суспільство. Так, релігійні, культурні та сімейні цінності, пов’язані з цією темою, можуть відігравати велику роль у сексуальній легкості та задоволенні.

"Тоді є те, чого суспільство вчить нас про старіння жінок. І тому для деяких жінок бути сексуальними якось погано. Жінки не повинні любити секс", — зазначила докторка Фаубіон.

Що робити, якщо турбує відсутність сексу

Звичайно, якщо жінку не турбує відсутність сексу, то немає причин звертатися до лікаря, вважають докторки Фаубіон і Томас. Однак за їхніми словами, якщо про це не говорять, то це не означає, що проблеми не існує. Минулі дослідження показали, що приблизно 10-15% жінок, які справді мають менший інтерес до сексу, стурбовані цим питанням, і хотіли б знайти рішення.

Є способи, за допомогою яких лікарі можуть допомогти, включаючи ліки та терапію, але спочатку жінка повинна звернутися до лікаря та поговорити з ним це.

Нагадаємо, що дихання через ніс "робить вас здоровіше". Смілива заява експертів, які стверджують, що це також може урізноманітнити ваше сексуальне життя та навіть усунути неприємний запах з рота.