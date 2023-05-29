Секс як спорт: у Швеції вперше відбудеться чемпіонат Європи
Шведська федерація сексу планує провести перший чемпіонат Європи з сексу. Він відбудеться в Гетеборзі 8 червня 2023 року. Участь у турнірі візьмуть 20 представників з різних країн Європи.
Про це йдеться на сайті Шведської федерації сексу.
Відомо, що Швеція першою зареєструвала секс як вид спорту. Сам чемпіонат Європи з сексу, як зазначаться, триватиме протягом кількох тижнів. Учасники змагатимуться щодня по шість годин.
Учасники матимуть на "матч" від 45 хвилин до години.
Зазначається, що конкурсанти змагатимуться у 16 дисциплінах, і в кожній вони набиратимуть очки.
Список дисциплін:
- Спокушання
- Масаж різних частин тіла
- Масаж еротичних зон на тілі суперника
- Прелюдія
- Оральний секс
- Проникнення
- Витривалість
- Зовнішній вигляд
- Виконання пози
- Креативність у зміні положення
- Витривалість і кількість оргазмів за певний час
- Артистичний виступ і обмін позами
- Підвищення артеріального тиску та частоти серцевих скорочень під час змагань
- Найкрасивіша і складна поза
- Найбільш мистецька комунікація на думку журі та глядачів.
За кожну дисципліну можна отримати від 5 до 10 балів. Очки присуджуються громадськістю та комітетом, що складається з п'яти суддів.
У Шведській федерації сексу вважають, що перетворення сексу на спорт було лише питанням часу. Там вважають, що саме через секс люди можуть досягти психічного і фізичного благополуччя, але цьому потрібно тренуватися.
Нагадаємо, у Франківському районному суді Львова розглянули справу юнака, який у лютому займався сексом з 18-річною львів'янкою на тролейбусній зупинці. Неповнолітнього хлопця оштрафували на 51 грн.