Секс як спорт: у Швеції вперше відбудеться чемпіонат Європи

Молода пара цілується. Фото: Google

Шведська федерація сексу планує провести перший чемпіонат Європи з сексу. Він відбудеться в Гетеборзі 8 червня 2023 року. Участь у турнірі візьмуть 20 представників з різних країн Європи.

Про це йдеться на сайті Шведської федерації сексу.

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Відомо, що Швеція першою зареєструвала секс як вид спорту. Сам чемпіонат Європи з сексу, як зазначаться, триватиме протягом кількох тижнів. Учасники змагатимуться щодня по шість годин.

Учасники матимуть на "матч" від 45 хвилин до години.

Зазначається, що конкурсанти змагатимуться у 16 дисциплінах, і в кожній вони набиратимуть очки.

Список дисциплін:

Спокушання

Масаж різних частин тіла

Масаж еротичних зон на тілі суперника

Прелюдія

Оральний секс

Проникнення

Витривалість

Зовнішній вигляд

Виконання пози

Креативність у зміні положення

Витривалість і кількість оргазмів за певний час

Артистичний виступ і обмін позами

Підвищення артеріального тиску та частоти серцевих скорочень під час змагань

Найкрасивіша і складна поза

Найбільш мистецька комунікація на думку журі та глядачів.

За кожну дисципліну можна отримати від 5 до 10 балів. Очки присуджуються громадськістю та комітетом, що складається з п'яти суддів.

У Шведській федерації сексу вважають, що перетворення сексу на спорт було лише питанням часу. Там вважають, що саме через секс люди можуть досягти психічного і фізичного благополуччя, але цьому потрібно тренуватися.

Нагадаємо, у Франківському районному суді Львова розглянули справу юнака, який у лютому займався сексом з 18-річною львів'янкою на тролейбусній зупинці. Неповнолітнього хлопця оштрафували на 51 грн.