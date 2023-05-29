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Секс як спорт: у Швеції вперше відбудеться чемпіонат Європи

29 травня 2023 01:10
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Секс як спорт: у Швеції вперше відбудеться чемпіонат Європи
Молода пара цілується. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Шведська федерація сексу планує провести перший чемпіонат Європи з сексу. Він відбудеться в Гетеборзі 8 червня 2023 року. Участь у турнірі візьмуть 20 представників з різних країн Європи. 

Про це йдеться на сайті Шведської федерації сексу

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Відомо, що Швеція першою зареєструвала секс як вид спорту. Сам чемпіонат Європи з сексу, як зазначаться, триватиме протягом кількох тижнів. Учасники змагатимуться щодня по шість годин.

Учасники матимуть на "матч" від 45 хвилин до години. 

Зазначається, що конкурсанти змагатимуться у 16 дисциплінах, і в кожній вони набиратимуть очки.

Список дисциплін:

  • Спокушання
  • Масаж різних частин тіла
  • Масаж еротичних зон на тілі суперника
  • Прелюдія
  • Оральний секс
  • Проникнення
  • Витривалість
  • Зовнішній вигляд
  • Виконання пози
  • Креативність у зміні положення 
  • Витривалість і кількість оргазмів за певний час
  • Артистичний виступ і обмін позами
  • Підвищення артеріального тиску та частоти серцевих скорочень під час змагань
  • Найкрасивіша і складна поза
  • Найбільш мистецька комунікація на думку журі та глядачів.

За кожну дисципліну можна отримати від 5 до 10 балів. Очки присуджуються громадськістю та комітетом, що складається з п'яти суддів. 

У Шведській федерації сексу вважають, що перетворення сексу на спорт було лише питанням часу. Там вважають, що саме через секс люди можуть досягти психічного і фізичного благополуччя, але цьому потрібно тренуватися. 

Нагадаємо, у Франківському районному суді Львова розглянули справу юнака, який у лютому займався сексом з 18-річною львів'янкою на тролейбусній зупинці. Неповнолітнього хлопця оштрафували на 51 грн.

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