Врач рассказал, как алкоголь влияет на половой акт

Мужчина и женщина с алкоголем. Фото: Pexels

Среди людей распространено употребление алкогольных напитков перед интимом. Кое-кто использует их как болеутоляющее средство, а кто-то для уменьшения тревоги. Врач Марти Кляйн рассказал, как спиртные напитки оказывают влияние на половой акт.

Об этом сообщает Psychology Today.

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Врач рассказал о девушке, пьющей спиртные напитки перед половым актом, чтобы отвлечься от физического дискомфорта, который она не хочет обсуждать с мужчиной.

Также он сказал о Кристине, которая пытается забыть "некрасивую форму" груди после рождения троих детей. По его словам, люди пытаются забыть о проблемах во время интима благодаря алкоголю.

Почему люди пьют спиртные напитки перед половым актом:

люди пьют алкоголь, чтобы справиться с физической болью во время интима;

для того чтобы забыть проблемы и быть смелее. Некоторые люди пьют так много, что вступают в половые отношения с теми, с кем никогда бы не согласились, будь трезвыми. Так же они могут соглашаться на один и тот же разочаровывающий опыт снова;

для уменьшения тревожности перед или во время интима;

люди пьют алкоголь перед половым актом, чтобы временно преодолеть пропасть между безразличием и желанием.

В чем проблема с алкоголем и интимом

"Хотя алкоголь может приносить разного рода кратковременное облегчение, хорошо это или плохо, у такого подхода к интиму есть несколько последствий. Главное из них, конечно, заключается в том, что алкоголь может стать для кого-то главным механизмом преодоления не только секса, но и всего остального. В таком случае пьянство может подрывать отношения, воспитание детей, карьеру и здоровье", — объяснил врач.

По его словам, никто не должен зависеть от одного механизма преодоления для решения жизненных проблем.

Он говорит, что другая проблема состоит в том, что употребление алкоголя перед половым актом может осложнить присутствие во время интима.

Еще одна проблема — алкоголь не решает тех проблем, которые усложняют половой акт, например, застенчивость своего тела или беспокойство перед исполнением.

К тому же спиртные напитки усложняют четкую коммуникацию, а недоразумение — облегчает.

"Алкоголь усложняет очень важный вопрос согласия. Поскольку он обычно растормаживает нас, делает менее тревожными и может сделать интим более привлекательным, он также увеличивает вероятность того, что на следующий день мы пожалеем об этом. А сожаление может побудить кого-то задним числом переосмыслить события недавнего прошлого так, что он "вспомнит", что не давал полного согласия", — говорит врач.

Как отказаться от алкоголя перед половым актом:

подумайте, какие еще вещи могут увеличить ваше желание. Это могут быть определенные действия партнера, несколько минут в одиночестве или откровенный разговор;

подумайте о другой процедуре перед интимом: противовоспалительные препараты, растяжка, горячая ванна;

получите более реалистичное видение нормального человеческого тела, включая процесс старения. Обсудите с партнером свое желание чувствовать себя более комфортно;

если вы испытываете беспокойство во время интима с новым партнером, подумайте о том, чтобы отложить половой акт до тех пор, пока не узнаете человека гораздо лучше.

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