Лікар розповів, як алкоголь впливає на статевий акт

Чоловік та жінка з алкоголем. Фото: Pexels

Серед людей є поширеним вживання алкогольних напоїв перед інтимом. Дехто використовує їх як болезаспокійливий засіб, а хтось для зменшення тривоги. Лікар Марті Кляйн розповів, як спиртні напої впливають на статевий акт.

Про це повідомляє Psychology Today.

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Лікар розповів про дівчину, яка п'є спиртні напої перед статевим актом, щоб відволіктися від фізичного дискомфорту, який вона не хоче обговорювати з чоловіком.

Також він сказав про Крістін, яка намагається забути "некрасиву форму" грудей після народження трьох дітей. За його словами, люди намагаються забути про проблеми під час інтиму завдяки алкоголю.

Чому люди п'ють спиртні напої перед статевим актом:

люди п'ють алкоголь, щоб впоратися з фізичним болем під час інтиму;

для того, щоб забути проблеми та бути сміливішими. Деякі люди п'ють так багато, що вступають у статеві стосунки з тими, з ким ніколи б не погодилися, якби були тверезими. Так само вони можуть погоджуватися на один і той самий розчаровуючий досвід знову;

для зменшення тривожності перед або під час інтиму;

люди п'ють алкоголь перед статевим актом, щоб тимчасово подолати прірву між байдужістю і бажанням.

У чому проблема з алкоголем та інтимом

"Хоча алкоголь може приносити різного роду короткочасне полегшення, добре це чи погано, у такого підходу до інтиму є кілька наслідків. Головна з них, звичайно, полягає в тому, що алкоголь може стати для когось головним механізмом подолання не лише інтиму, але й усього іншого. У такому випадку пияцтво може підривати стосунки, виховання дітей, кар'єру та здоров'я", — пояснив лікар.

За його словами, ніхто не повинен залежати від одного механізму подолання для розв'язання життєвих проблем.

Він каже, що інша проблема полягає в тому, що вживання алкоголю перед статевим актом може ускладнити присутність під час інтиму.

Ще одна проблема — алкоголь не вирішує тих проблем, які ускладнюють статевий акт, наприклад, сором'язливість щодо свого тіла або занепокоєння перед виконанням.

До того ж спиртні напої ускладнюють чітку комунікацію, а непорозуміння — полегшує.

"Алкоголь ускладнює дуже важливе питання згоди. Оскільки він зазвичай розгальмовує нас, робить менш тривожними і може зробити інтим більш привабливим, він також збільшує ймовірність того, що наступного дня ми пошкодуємо про це. А жаль може спонукати когось заднім числом переосмислити події недавнього минулого так, що він "згадає", що не давав повної згоди", — каже лікар.

Як відмовитися від алкоголю перед статевим актом:

подумайте, які ще речі можуть збільшити ваше бажання. Це можуть бути певні дії партнера, кілька хвилин на самоті або відверта розмова;

подумайте про іншу процедуру перед інтимом: протизапальні препарати, розтяжка, гаряча ванна;

отримайте більш реалістичне бачення нормального людського тіла, включаючи процес старіння. Обговоріть з партнером своє бажання відчувати себе більш комфортно;

якщо ви відчуваєте занепокоєння під час інтиму з новим партнером, подумайте про те, щоб відкласти статевий акт доти, доки не пізнаєте людину набагато краще.

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