Що робити, якщо зникло лібідо під час війни

Ілюстративне зображення. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Сексолог пояснила, що у багатьох жінок з початком війни зникло сексуальне бажання та знизилося лібідо. При цьому деякі жінки можуть відчувати вину, коли лібідо є.

Про це розповіла перинатальна психологиня, сексологиня та сертифікована тренерка з імбілдингу Наталія Музика.

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"Я почну з найпершого і з найважливішого, у кого ця проблема з'явилася з моменту початку військових дій в Україні і у вас у зв'язку з цим зникло сексуальне бажання і знизилося лібідо, це нормальна природна реакція організму на жахливий стрес. Потрібно це прийняти і Коли є сильний стрес, організм розподіляє енергії, і коли є стрес, посилається посил у мозок, що не час розмножуватися", — пояснила сексологиня.

Чоловік і жінка. Фото: Freepik

Але також, дуже важливий момент, під час стресу мати лібідо і кохатися так само нормально.

"Найчастіше жінка реагує на стрес тим, що лібідо знижується. Але є частина жінок, у яких лібідо навпаки підвищуватиметься. Це теж має місце бути, не потрібно себе за це звинувачувати", — додала психологиня.

Зображення жінки. Фото: Freepik

Як повернути лібідо та сексуальне бажання

"По-перше потрібен час. По-друге потрібно, щоб рівень стресу знизився, щоб прийшов період адаптації. Час і звикання, це все, що допомагає справлятися зі стресом. Коли ми в стресі, ми перестаємо відчувати тіло, у тому числі й ту, яка має безпосереднє ставлення до сексуального бажання", — сказала сексологиня.

Жінка займається медитацією. Фото: Freepik

Потрібно займатись будь-якими тілесно орієнтованими практиками. Під час стресу тіло та розум дисоціюються, для цього необхідні практики. Сексолог зазначає, що це можуть бути заняття інтимною гімнастикою чи будь-яким іншим спортом.

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