Что делать, если пропало либидо вовремя войны

Иллюстративное изображение. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Сексолог объяснила, что у многих женщин с началом войны пропало сексуальное желание и снизилось либидо. При этом некоторые женщины могут наоборот испытывать вину, когда либидо есть.

Об этом рассказала перинатальный психолог, сексолог и сертифицированный тренер по имбилдингу Наталья Музыка.

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"Я начну с самого первого и с самого важного, у кого эта проблема появилась с момента начала военных действий в Украине и у вас в связи с этим пропало сексуальное желание и снизилось либидо, это нормальная естественная реакция организма на жуткий стресс. Нужно это принять и осознать. Когда есть сильный стресс, организм распределяет энергии, и когда есть стресс, посылается посыл в мозг, что не время размножаться", — объяснила сексолог.

Мужчина и женщина. Фото: Freepik

Но также, очень важный момент, во время стресса иметь либидо и заниматься любовью так же нормально.

"Чаще всего женщина реагирует на стресс тем, что либидо снижается. Но есть часть женщин, у которых либидо будет наоборот повышаться. Это тоже имеет место быть, не нужно себя за это винить", — добавила психолог.

Изображение женщины. Фото: Freepik

Как вернуть либидо и сексуальное желание

"Во первых нужно время. Во вторых нужно, чтобы уровень стресса снизился, чтобы пришел период адаптации. Время и привыкание, это все что помогает справляться со стрессом. Когда мы в стрессе, мы перестаем чувствовать тело, в том числе и ту, которая имеет непосредственное отношение к сексуальному желанию", — сказала сексолог.

Женщина занимается медитацией. Фото: Freepik

Нужно заниматься любыми телесно ориентированными практиками. Во время стресса тело и ум диссоциируется, для этого необходимы практики. Сексолог отмечает, что это могут быть занятия интимной гимнастикой или любым другим спортом.

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