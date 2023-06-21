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Сексолог рассказала, как женщине вернуть желание к близости

21 июня 2023 23:30
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Что делать, если пропало либидо вовремя войны
Иллюстративное изображение. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

Сексолог объяснила, что у многих женщин с началом войны пропало сексуальное желание и снизилось либидо. При этом некоторые женщины могут наоборот испытывать вину, когда либидо есть. 

Об этом рассказала перинатальный психолог, сексолог и сертифицированный тренер по имбилдингу Наталья Музыка.

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"Я начну с самого первого и с самого важного, у кого эта проблема появилась с момента начала военных действий в Украине и у вас в связи с этим пропало сексуальное желание и снизилось либидо, это нормальная естественная реакция организма на жуткий стресс. Нужно это принять и осознать. Когда есть сильный стресс, организм распределяет энергии, и когда есть стресс, посылается посыл в мозг, что не время размножаться", — объяснила сексолог. 

пара
Мужчина и женщина. Фото: Freepik

Но также, очень важный момент, во время стресса иметь либидо и заниматься любовью так же нормально. 

"Чаще всего женщина реагирует на стресс тем, что либидо снижается. Но есть часть женщин, у которых либидо будет наоборот повышаться. Это тоже имеет место быть, не нужно себя за это винить", — добавила психолог. 

женщина
Изображение женщины. Фото: Freepik

Как вернуть либидо и сексуальное желание 

"Во первых нужно время. Во вторых нужно, чтобы уровень стресса снизился, чтобы пришел период адаптации. Время и привыкание, это все что помогает справляться со стрессом. Когда мы в стрессе, мы перестаем чувствовать тело, в том числе и ту, которая имеет непосредственное отношение к сексуальному желанию", — сказала сексолог. 

медитация
Женщина занимается медитацией. Фото: Freepik

Нужно заниматься любыми телесно ориентированными практиками. Во время стресса тело и ум диссоциируется, для этого необходимы практики. Сексолог отмечает, что это могут быть занятия интимной гимнастикой или любым другим спортом. 

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