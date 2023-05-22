Почему некоторые женщины продолжают ценить секс даже в зрелом возрасте

Женщина лежит в постели. Фото: freepik.com

Недавнее исследование показало, что на самом деле старшие женщины не теряют интерес к сексу в противовес общему мнению. В большинстве случаев срабатывают определенные факторы, связанные с болезнями, психологическими проблемами, партнером и даже общественным мнением.

Об этом сообщает CNN.

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В эксперименте приняли участие более 3200 женщин, за которыми наблюдали в течение примерно 15 лет.

"Исследование показало, что значительное количество женщин все еще высоко ценят секс, даже когда они становятся старше, и это не является чем-то ненормальным", — отметила доктор Холли Томас.

Действительно, около четверти женщин (28%) предпочитают традиционное мнение, что в среднем возрасте секс менее важен.

Однако еще четверть выразила прямо противоположное мнение. Приблизительно 27% из них заявили, что секс остается чрезвычайно важным в возрасте 40, 50 и 60 лет — это удивительно противоречивое утверждение об убеждении, что все женщины теряют интерес к сексу с возрастом.

"В 40 лет он (секс. — Ред) будет выглядеть не так, как в 20; он не будет выглядеть так же в 60, как в 40, и не будет выглядеть так же в 80, как в 60. Возможно, мы должны внести некоторые изменения, но люди, которые в целом здоровы и в хороших отношениях, остаются сексуально активными", – заявила доктор Стефани Фаубион.

Почему некоторые женщины получают меньшее удовольствие от секса

Участницы исследования, которые ценят секс, имеют общие характеристики: более образованные и менее депрессивные. Кроме того, они испытывали большее сексуальное удовлетворение к достижению среднего возраста.

"Женщины, которые имели большее удовольствие от секса, когда им было за 40 лет, с большей вероятностью будут продолжать высоко ценить секс, когда они станут старше", — рассказала доктор Томас.

К тому же, эксперты говорят, что существует ряд эмоциональных, физических и психологических факторов, которые могут повлиять на отношение женщины к сексу.

Так, гормональные изменения в возрасте 40-50 лет могут привести к тому, что секс менее приносит удовольствия или даже может быть болезненным. Многие заболевания могут возникать или усугубляться в среднем возрасте, что также может повлиять на либидо. Кроме того, депрессия и тревога тоже могут привести к уменьшению сексуальной активности.

На это также влияет и партнер, ведь поддержка и понимание с его стороны влияют на сексуальное удовлетворение пожилых женщин. Когда партнер проявляет инициативу, проявляет понимание изменений, связанных с возрастом и демонстрирует поддержку в общении о сексуальных потребностях, это способствует сохранению сексуального удовлетворения у старших женщин. Важность открытых дискуссий о сексуальных потребностях и желаниях старших женщин подтверждается исследованием.

Кроме того, на сексуальную жизнь пожилых женщин может влиять и общество. Так, религиозные, культурные и семейные ценности, связанные с этой темой, могут играть большую роль в сексуальной легкости и удовлетворении.

"Тогда есть то, чему общество учит нас о старении женщин. И поэтому для некоторых женщин быть сексуальными как-то плохо. Женщины не должны любить секс", — отметила доктор Фаубион.

Что делать, если беспокоит отсутствие секса

Конечно, если женщину не беспокоит отсутствие секса, то нет причин обращаться к врачу, считают доктора Фаубиона и Томаса. Однако, по их словам, если об этом не говорят, то это не означает, что проблемы не существует. Прошлые исследования показали, что примерно 10-15% женщин, действительно имеющих меньший интерес к сексу, обеспокоены этим вопросом, и хотели бы найти решение.

Есть способы, с помощью которых врачи могут помочь, включая лекарства и терапию, но сначала женщина должна обратиться к врачу и поговорить с ним.

Напомним, что дыхание через нос "делает вас здоровее". Смелое заявление экспертов, утверждающих, что это также может разнообразить вашу сексуальную жизнь и даже устранить неприятный запах изо рта.